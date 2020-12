Piazza Affari si conferma in denaro con le altre borse europee (Di mercoledì 16 dicembre 2020) (Teleborsa) – Bilancio positivo per i mercati europei e per la Borsa di Milano, che si muovono in deciso rialzo a metà giornata, confidenti sul superamento della crisi grazie ai vaccini anti-Covid e sul sostegno di banche centrali e governi con nuovi piani di stimolo. Segnali positivi sono giunti intanto dagli indici PMI dell’Eurozona. L’Euro / Dollaro USA mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,32%. Retrocede di poco lo spread, che raggiunge quota +107 punti base, mostrando un piccolo calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,51%. Tra i mercati del Vecchio Continente tonica Francoforte che evidenzia un bel vantaggio dell’1,50%, in luce Londra, con un ampio progresso dello 0,91%, si muove in modesto rialzo Parigi, evidenziando un incremento dello 0,45%. Piazza Affari continua la seduta con un guadagno ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 16 dicembre 2020) (Teleborsa) – Bilancio positivo per i mercati europei e per la Borsa di Milano, che si muovono in deciso rialzo a metà giornata, confidenti sul superamento della crisi grazie ai vaccini anti-Covid e sul sostegno di banche centrali e governi con nuovi piani di stimolo. Segnali positivi sono giunti intanto dagli indici PMI dell’Eurozona. L’Euro / Dollaro USA mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,32%. Retrocede di poco lo spread, che raggiunge quota +107 punti base, mostrando un piccolo calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,51%. Tra i mercati del Vecchio Continente tonica Francoforte che evidenzia un bel vantaggio dell’1,50%, in luce Londra, con un ampio progresso dello 0,91%, si muove in modesto rialzo Parigi, evidenziando un incremento dello 0,45%.continua la seduta con un guadagno ...

