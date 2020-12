NBA 2020-2021, Lebron James ed Anthony Davis faranno il loro esordio in pre season questa notte (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Stante quanto riporta Sportando, Lebron James ed Anthony Davis, le due stelle dei Los Angeles Lakers campioni in carica della NBA, faranno il loro esordio stagionale questa notte nel match di pre season che vedrà i gialloviola contrapposti ai Phoenix Suns. Sarà, dunque, un antipasto delle sfide che vedremo in regular season tra due franchigie che quest’anno saranno al vertice della Pacific Division, dato che il sodalizio dell’Arizona si è rinforzato molto con l’arrivo di Chris Paul e nella stagione che sta per iniziare cercherà di dare noie a tutte le grandi della Western Conference, inclusi i Lakers. Stante quanto dichiarato dal coach dei Lakers Frank Vogel, ad ogni modo, i due fuoriclasse non ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Stante quanto riporta Sportando,ed, le due stelle dei Los Angeles Lakers campioni in carica della NBA,ilstagionalenel match di preche vedrà i gialloviola contrapposti ai Phoenix Suns. Sarà, dunque, un antipasto delle sfide che vedremo in regulartra due franchigie che quest’anno saranno al vertice della Pacific Division, dato che il sodalizio dell’Arizona si è rinforzato molto con l’arrivo di Chris Paul e nella stagione che sta per iniziare cercherà di dare noie a tutte le grandi della Western Conference, inclusi i Lakers. Stante quanto dichiarato dal coach dei Lakers Frank Vogel, ad ogni modo, i due fuoriclasse non ...

Ultime Notizie dalla rete : NBA 2020 NBA 2020/2021 | La preview division per division SNAI Sportnews NBA 2020-2021, Lebron James ed Anthony Davis faranno il loro esordio in pre season questa notte

Basket Nba: Harden torna in campo, ma il web si scatena per i chili di troppo

Il 'Barba' ha giocato 20 minuti realizzando 12 punti nel match di preseason vinto dai Rockets contro gli Spurs. Ma a far discutere è stata una ...

