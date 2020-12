L'Inter è pronta a cambiare: le possibili operazioni in entrata e in uscita a gennaio (Di mercoledì 16 dicembre 2020) I nerazzurri, a gennaio, dovranno sfoltire la rosa, ma non per questo non faranno mercato in entrata. Leggi su 90min (Di mercoledì 16 dicembre 2020) I nerazzurri, a, dovranno sfoltire la rosa, ma non per questo non faranno mercato in

sportli26181512 : Napoli, la formazione anti Inter: pronta l'esclusione di Fabián Ruiz, scelto il reparto offensivo: Questa sera a Sa… - infoitsalute : Calcio Napoli, morale alto: la squadra è pronta allo scontro diretto con l'Inter - fcin1908it : Rovella, 'posto prenotato': ma non a parametro zero. L'Inter pronta a pagare una clausola da... -… - TalhaAbdul497 : @MicheleTosatto @NonConoscoVG Ma non c'entra niente il fatto che andranno a giocare le finali o no !! C'entra il fa… - vvlnapoli : Calcio Napoli, morale alto: la squadra è pronta allo scontro diretto con l'Inter: Per Ringhio, che non ha dimentica… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter pronta Rovella, “posto prenotato”: ma non a parametro zero. L’Inter pronta a pagare una clausola da… fcinter1908 Calciomercato Inter, intrigo Papu Gomez: c’è la proposta, può arrivare già a gennaio

CALCIOMERCATO INTER NEWS - Dopo la deludente eliminazione dalla Champions League, l'Inter si è subito rilanciata in campionato battendo in rimonta il Cagliari. Adesso che il percorso europeo si è brus ...

L'Inter è pronta a cambiare: le possibili operazioni in entrata e in uscita a gennaio

L'eliminazione dall'Europa, per l'Inter, ha inevitabilmente stravolto i piani di Antonio Conte e di conseguenza di Beppe Marotta. Ora che per i nerazzurri restano solo campionato e Coppa Italia la ros ...

CALCIOMERCATO INTER NEWS - Dopo la deludente eliminazione dalla Champions League, l'Inter si è subito rilanciata in campionato battendo in rimonta il Cagliari. Adesso che il percorso europeo si è brus ...L'eliminazione dall'Europa, per l'Inter, ha inevitabilmente stravolto i piani di Antonio Conte e di conseguenza di Beppe Marotta. Ora che per i nerazzurri restano solo campionato e Coppa Italia la ros ...