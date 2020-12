L’infortunio di Mertens, il belga lascia in campo in lacrime: il problema sembra gravissimo (Di mercoledì 16 dicembre 2020) L’infortunio di Mertens preoccupa il Napoli. La squadra azzurra è in campo per la dodicesima giornata del campionato di Serie A, di fronte l’Inter in un match per le zone altissime della classifica. La partita nei primi minuti è stata equilibrata, poi una tegola clamorosa. Infortunio Mertens, shock Napoli Il Napoli ha dovuto fare i conti con L’infortunio di Mertens, il problema alla caviglia sembra molto serio. Il belga è scoppiato in lacrime, c’è preoccupazione in vista delle prossime partite. L’attaccante di Gattuso è uscito dal campo accompagnato dallo staff medico, lo stop potrebbe essere molto lungo. Attesa per gli accertamenti previsti nelle prossime ore. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 16 dicembre 2020)dipreoccupa il Napoli. La squadra azzurra è inper la dodicesima giornata del campionato di Serie A, di fronte l’Inter in un match per le zone altissime della classifica. La partita nei primi minuti è stata equilibrata, poi una tegola clamorosa. Infortunio, shock Napoli Il Napoli ha dovuto fare i conti condi, ilalla cavigliamolto serio. Ilè scoppiato in, c’è preoccupazione in vista delle prossime partite. L’attaccante di Gattuso è uscito dalaccompagnato dallo staff medico, lo stop potrebbe essere molto lungo. Attesa per gli accertamenti previsti nelle prossime ore. L'articolo CalcioWeb.

