Libia, i pescatori italiani prigionieri non torneranno per Natale e saranno processati (Di mercoledì 16 dicembre 2020) In Libia, la vicenda dei 18 pescatori italiani sequestrati ormai da più di 100 giorni si trascinerà ancora per le lunghe. Il paese chiede uno scambio di prigionieri. Stando alle ultime notizie, stanno bene i 18 pescatori mazaresi imprigionati in Libia da quando le loro imbarcazioni sono state sequestrate dalla marina del paese nord africano: L'articolo proviene da Leggilo.org.

