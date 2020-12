Lady A dice la sua con My Name Is All I Got

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) IAntebellum pensavano di compiere una buona azione cambiando il loro nome inA. Eppure non si sono tirati indietro essendo venuti a sapere di aver rubato il nome d’arte di una veterana del soul. Ora laA originale si fa avanti sulla questione con MyIs All I Got. Chi è la veraA? Quanto vale un nome? Tanto, se c’è dietro un’icona. Lo sa bene la signora del soul Anita White, conosciuta dagli anni 80 con lo pseudonimoA. Una presenza nel genere non di primo piano, ma molto rispettata nel genere: ma non è per la musica che è stata conosciuta di recente anche al di fuori della scena soul. Il 12 giugno 2020, il gruppo country un tempo noto comeAntebellum ha dichiarato di voler cambiare il loro nome inA. ...

Lady A – Anita White – intende riprendersi il suo nome, plagiato dal trio country ex Lady Antebellum. E ne parla con My Name Is All I Got ...Politica - Lady Etruria. Cancellare la cabina di regia del Recovery? No, prendere i 36 miliardi del Mes . Matteo Renzi continua a manterenere il suo atteggiamento tutt'altro che netto nei confronti ...