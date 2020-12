GfVip, le Rosmello in crisi: scontro tra le due gieffine (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Nelle score ore Rosalinda e Dayane si sono duramente confrontate: l'attrice si sente trascurata dalla modella, poi scoppia in lacrime Gf Vip, crisi tra Rosalinda e Dayane: l’attrice scoppia in lacrime su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Nelle score ore Rosalinda e Dayane si sono duramente confrontate: l'attrice si sente trascurata dalla modella, poi scoppia in lacrime Gf Vip,tra Rosalinda e Dayane: l’attrice scoppia in lacrime su Notizie.it.

GRawen1 : @GrandeFratello Il loro AMORE va trattato in modo delicato e con i guanti di velluto... date loro spazio come avete… - nottediagosto : ?AEREO ROSMELLO? Facciamo sentire il nostro supporto a Dayane&Rosalinda, #rt e donate se potete ???? #GFVIP… - melloday38 : RT @Cla_TeamMaite: 'tu hai un potere immenso su di me.' Dayane quando dice queste cose così profonde mi sciolgo?? #rosmello #gfvip https://… - mickyCREE : RT @mickyCREE: ANTICIPAZIONE nomination adua : “ NOMINO FILIPPO PERCHÉ A UNA DONNA CERTE FRASI NON LE SI PUÒ DIRE E IO SO QUANTO FANNO MALE… - _DemisMiley : Vedo molte teorie che però vadano smontate, perché si, una ship è bella e fa sognare, però quando non c’è “nulla” n… -

Ultime Notizie dalla rete : GfVip Rosmello ‘Gf Vip 5’, amicizia in crisi tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello che si lamenta: “È un po’ gelosa perché…” (Video) Isa e Chia