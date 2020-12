Germania, è record di morti per covid. 952 le vittime (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Numero record di morti in Germania nel primo giorno del nuovo lockdown per contrastare la pandemia da coronavirus. Le autorità tedesche hanno indicato che i decessi sono 952 e i nuovi casi 23. 427. Il ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Numerodiinnel primo giorno del nuovo lockdown per contrastare la pandemia da coronavirus. Le autorità tedesche hanno indicato che i decessi sono 952 e i nuovi casi 23. 427. Il ...

lorepregliasco : Il record italiano di decessi dipende dal fatto che l'indice rallenta più lentamente? Quale indice? Di che lockdown… - fattoquotidiano : Germania, nuovo record di morti: l’Rki comunica 952 decessi nelle ultime 24 ore - Agenzia_Ansa : #Covid, record di vittime in #Germania nel primo giorno del nuovo lockdown #ANSA - FilippoCarmigna : Germania, nuovo record di morti: 952 decessi nelle ultime 24 ore. Negli Usa picco di ricoveri: 113mila in un giorno… - Pedro69280970 : RT @Agenzia_Ansa: #Covid, record di vittime in #Germania nel primo giorno del nuovo lockdown #ANSA -