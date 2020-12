Genovese, parla la 18enne vittima dello stupro: “Continuava a darmi droga, ho avuto paura di morire” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Alberto Genovese: l’intervista alla vittima dello stupro “Credevo di morire”: la 18enne, vittima dello stupro subito da Alberto Genovese (qui il suo profilo), racconta in un’intervista le drammatiche ore trascorse nell’appartamento dell’imprenditore arrestato il 6 novembre scorso per violenza sessuale. Al Corriere della Sera la giovane racconta di essere andata per la prima volta a casa di Genovese “a giugno, invitata da un mio caro amico di 23 anni, a sua volta amico della fidanzata di Genovese. Siamo andati in cinque amici”. La 18enne racconta che “l’unica cosa sbagliata” delle feste di Genovese “era l’eccesso di droga. C’erano dei ... Leggi su tpi (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Alberto: l’intervista alla“Credevo di”: lasubito da Alberto(qui il suo profilo), racconta in un’intervista le drammatiche ore trascorse nell’appartamento dell’imprenditore arrestato il 6 novembre scorso per violenza sessuale. Al Corriere della Sera la giovane racconta di essere andata per la prima volta a casa di“a giugno, invitata da un mio caro amico di 23 anni, a sua volta amico della fidanzata di. Siamo andati in cinque amici”. Laracconta che “l’unica cosa sbagliata” delle feste di“era l’eccesso di. C’erano dei ...

