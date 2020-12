Gattuso: «Solo in Italia si espelle un calciatore perché manda a fanculo l’arbitro» (Di giovedì 17 dicembre 2020) Al termine di una gara rocambolesca e sicuramente non fortunata per il Napoli, il tecnico Rino Gattuso ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Cosa hai detto a Massa «Gli ho detto che prima fa i complimenti e poi lo butti fuori, io sono in Italia vedo in inglese dici fuck off e li butti fuori. Il capitano del Napoli non può essere mandato fuori, perché significa che sei permaloso, bisogna capire che dopo un rigore dubbio può succedere. Allora io dovevo fare una partita sì e una no quando giocavo. Come si devono dare una calmata i giocatori, un vaffanculo dopo un rigore ci può stare» Quando eravate in parità vi siete rilassati È stata una partita molto tattica. L’Inter a caratteristiche ben precise. la mia squadra ha fatto una grandissima partita, abbiamo provato a fare cose nuove. Se ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 17 dicembre 2020) Al termine di una gara rocambolesca e sicuramente non fortunata per il Napoli, il tecnico Rinoha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Cosa hai detto a Massa «Gli ho detto che prima fa i complimenti e poi lo butti fuori, io sono invedo in inglese dici fuck off e li butti fuori. Il capitano del Napoli non può essereto fuori,significa che sei permaloso, bisogna capire che dopo un rigore dubbio può succedere. Allora io dovevo fare una partita sì e una no quando giocavo. Come si devono dare una calmata i giocatori, un vafdopo un rigore ci può stare» Quando eravate in parità vi siete rilassati È stata una partita molto tattica. L’Inter a caratteristiche ben precise. la mia squadra ha fatto una grandissima partita, abbiamo provato a fare cose nuove. Se ...

