Enel è stata premiata ai Corporate Startup Stars Awards per l’impegno nell’open innovation (Di mercoledì 16 dicembre 2020) (Teleborsa) – Enel è stata premiata ai Corporate Startup Stars Awards per essere una delle 10 aziende più attive nel campo dell’open innovation. La classifica, lanciata dalla Commissione Europea nel 2016, premia le aziende che portano risultati solidi in termini di collaborazione con le Startup e l’edizione 2020 è stata estesa a livello globale grazie alla partnership tra la Camera di Commercio Internazionale e Mind the Bridge. Enel ha anche ricevuto il Corporate Startup Procurement Award 2020 per le eccellenti relazioni con le Startup più innovative. “Cerchiamo sempre di ampliare la ricerca di soluzioni innovative in grado di promuovere lo sviluppo ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 16 dicembre 2020) (Teleborsa) –aiper essere una delle 10 aziende più attive nel campo dell’open. La classifica, lanciata dalla Commissione Europea nel 2016, premia le aziende che portano risultati solidi in termini di collaborazione con lee l’edizione 2020 èestesa a livello globale grazie alla partnership tra la Camera di Commercio Internazionale e Mind the Bridge.ha anche ricevuto ilProcurement Award 2020 per le eccellenti relazioni con lepiù innovative. “Cerchiamo sempre di ampliare la ricerca di soluzioni innovative in grado di promuovere lo sviluppo ...

