Covid e immunità di gregge, la raggiungeremo solo a fine 2021 (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Occorreranno mesi per raggiungere l’immunità di gregge. Se tutto procede nei tempi e le persone aderiranno alla campagna vaccinale, “possiamo pensare che questo accadrà per fine anno prossimo”. Sono le parole di Walter Ricciardi, consigliere del ministero della Salute e docente di Igiene all’università Cattolica di Roma, all‘Adnkronos Salute. Mentre ancora si attende il via libera al primo vaccino anti-Covid in Europa e l’Italia punta a un V-Day unico in tutto il Vecchio Continente, ci si interroga su quanto tempo ci vorrà per arrivare all’immunità di gregge, e dunque per lasciarci la pandemia alle spalle. “Concordo con Walter Ricciardi, occorreranno mesi prima di raggiungere l’immunità di gregge. Penso che ci arriveremo per il prossimo Natale”, spiega ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Occorreranno mesi per raggiungere l’di. Se tutto procede nei tempi e le persone aderiranno alla campagna vaccinale, “possiamo pensare che questo accadrà peranno prossimo”. Sono le parole di Walter Ricciardi, consigliere del ministero della Salute e docente di Igiene all’università Cattolica di Roma, all‘Adnkronos Salute. Mentre ancora si attende il via libera al primo vaccino anti-in Europa e l’Italia punta a un V-Day unico in tutto il Vecchio Continente, ci si interroga su quanto tempo ci vorrà per arrivare all’di, e dunque per lasciarci la pandemia alle spalle. “Concordo con Walter Ricciardi, occorreranno mesi prima di raggiungere l’di. Penso che ci arriveremo per il prossimo Natale”, spiega ...

tiziodesio : @SunTzu_sol @BottaMktg Mi è scappata la frizione, è positiva al Covid, va montata fino a raggiungere l'immunità di gregge. ?? - OgnianZlatev : RT @ilmessaggeroit: Stella Kyriakides: «Vaccinazione anti Covid per tutti per arrivare all’immunità diffusa in Europa» - SKyriakidesEU : RT @ilmessaggeroit: Stella Kyriakides: «Vaccinazione anti Covid per tutti per arrivare all’immunità diffusa in Europa» - TommyBrain : VociEstero:L'immunità di gregge è ancora la chiave di volta nella lotta contro il COVID-19' rel='alternate' type=… - IacobellisT : VociEstero:L'immunità di gregge è ancora la chiave di volta nella lotta contro il COVID-19' rel='alternate' type=… -