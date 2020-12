Banche | Messina | “Sistema è solido ma settore dovrà concentrarsi”

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) (Teleborsa) – “Non c’è dubbio che ilbancario. Gli altri dovranno fare quello che ha fatto Intesa Sanpaolo nel corso di questi anni, cioè rafforzarsi attraverso concentrazioni progressive”. È quanto ha affermato il ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo, intervistato dal direttore de “La Stampa” Massimo Giannini, nell’ambito di “Alfabeto futuro” escludendo categoricamente, tuttavia, l’ipotesi di altre acquisizioni da parte di Intesa Sanpaolo. “Io credo che oggi ilbancario sia in una posizione migliore rispetto al passato”, ha osservatoche, dopo Mps, le popolari e Carige, non vede all’orizzonte altre crisi bancarie, malgrado Mario Draghi abbia lanciato ammonimenti sui crediti deteriorati delleche sarebbero in crescita. ...