Ancora un arbitraggio scandaloso: il Calcio Napoli perde contro l’Inter (Di giovedì 17 dicembre 2020) L’arbitro Massa protagonista: dopo aver dato il rigore che decide la partita all’Inter espelle Insigne per proteste. Poi non espelle Skriniar, già ammonito, per un fallo su Lozano. Infortunio per Mertens A Milano contro l’Inter il Calcio Napoli cerca la consacrazione nel’alta classifica. Molti gli spunti prima della gara: i nerazzurri, fuori da ogni competizione Leggi su 2anews (Di giovedì 17 dicembre 2020) L’arbitro Massa protagonista: dopo aver dato il rigore che decide la partita alespelle Insigne per proteste. Poi non espelle Skriniar, già ammonito, per un fallo su Lozano. Infortunio per Mertens A Milanoilcerca la consacrazione nel’alta classifica. Molti gli spunti prima della gara: i nerazzurri, fuori da ogni competizione

ManuelCiccagli1 : Tralasciando l'arbitraggio ancora vergognoso questa stagione, Romero doveva finire sotto la doccia prima della fine… - zazoomblog : Ancora un arbitraggio scandaloso: il Calcio Napoli perde contro l’Inter a San Siro per 1-0 - #Ancora #arbitraggio… - 19max85 : @MassimoCaputi Completamente errata la gestione dei cartellini ci metterei. Ma è mai possibile che dobbiamo pagare… - TheDonald_01 : RT @SorrentinoEnzo: Un #Napoli così bello non lo vedo da anni. Un arbitraggio così vergognoso al limite del regolamento (se ancora ne esis… - stefano_sanni79 : @narrabondo Perdona,col Sassuolo sé avessimo avuto un goleador,prendevamo pure i due goal,ma ne facevano 4 per lo m… -