ilbassanese : Spaccio, arrestate 4 persone: sequestrati due chili di coca - tgvenetonews : Operazione della #guardiadifinanza di#Vicenza contro lo spaccio, arrestate 4 persone e sequestrati oltre due chili… - PiuValliTV : SPACCIATORI DI EROINA IN MANETTE Distribuivano morte, ovvero eroina, ai tossicodipendenti in un contesto di degra… - NotizieAbruzzo : Chieti, detenzione di droga ai fini di spaccio: arrestate due persone - varesenews : Spaccio nei boschi della Valceresio, tre persone arrestate dai carabinieri -

Ultime Notizie dalla rete : Spaccio arrestate

La droga viaggiava dall’Albania al Sud Italia, per poi finire sulle piazze di spaccio della costa metapontina, in particolare tra Tursi e Policoro. È emerso dall’operazione Metalba che, coordinata dal ...8 agli arresti domiciliari e 2 misure di sottoposizione all'obbligo di presentazione alla P.G. (elenco nominativo in calce); Sono stati notificati 12 avvisi di conclusione delle indagini preliminari ...