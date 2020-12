Sonda cinese sulla Luna | non capitava da quasi mezzo secolo

Leggi su meteogiornale

(Di martedì 15 dicembre 2020) La, composta da un modulo orbitante, uno di alggio, uno di risalita e uno di rientro, è stata lanciata in orbita il 24 novembre. Il 1° dicembre, i moduli di alggio e risalita sono atterrati a nord del Mons Rumker nell’Oceanus Procellarum, sull’emisfero visibile della. Rappresentazione della missioneChang’e 5La missione prevedeva la raccolta di campioni di rocce per portarliTerra: il lander della missioneChang’e 5 ha fatto una settimana intensa di lavoro, durante la quale ha perforato e scavato il suolore per raccoglierne campioni. La Cina è di diritto diventata il terzo Paese al mondo, dopo Usa e Russia, ad avere materiale del satellite terrestre da studiare. L’ultima missione del genere risale al 1976 e ...