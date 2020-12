Simone Inzaghi: “Nel primo tempo dovevamo fare un altro gol” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Al termine della sfida di campionato contro il Benevento, Simone Inzaghi ha rilasciato alcune dichiarazioni. Questi i temi toccati dall’allenatore della Lazio al termine della gara contro i giallorossi di Filippo Inzaghi. Partita – I ragazzi hanno provato a vincerla in tutte le maniere, probabilmente non dovevamo prendere gol sul finale di primo tempo e ne dovevamo fare un altro. Abbiamo trovato una squadra in salute e organizzata che ci ha dato filo da torcere. Nella ripresa non abbiamo ripetuto quanto fatto nel primo tempo, loro sono cresciuti e hanno fatto qualche ripartenza importante. Filippo – Il Benevento ha rispecchiato le ultime partite. ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 16 dicembre 2020)di lettura: 2 minutiBenevento – Al termine della sfida di campionato contro il Benevento,ha rilasciato alcune dichiarazioni. Questi i temi toccati dall’allenatore della Lazio al termine della gara contro i giallorossi di Filippo. Partita – I ragazzi hanno provato a vincerla in tutte le maniere, probabilmente nonprendere gol sul finale die neun. Abbiamo trovato una squadra in salute e organizzata che ci ha dato filo da torcere. Nella ripresa non abbiamo ripetuto quanto fatto nel, loro sono cresciuti e hanno fatto qualche ripartenza importante. Filippo – Il Benevento ha rispecchiato le ultime partite. ...

Miguel_An_Roman : Filippo vs. Simone. Inzaghi vs. Inzaghi. Benevento - Lazio. A las 20:45h, en @MovistarFutbol, batalla entre hermano… - GoalItalia : Da Simone Inzaghi a Simone Inzaghi ? La #Lazio è agli ottavi di Champions 20 anni dopo ?? - MCalcioNews : Benevento-Lazio 1-1. Simone Inzaghi: 'Rammarico per il primo tempo, siamo delusi' ? - Sport_Mediaset : #Lazio, #SimoneInzaghi: 'Ci mancano energie, ma dovevamo chiuderla subito'. Il tecnico biancoceleste dopo il… - matmosciatti11 : Simone #Tiribocchi che intervista Simone #Inzaghi su @DAZN_IT mi ricorda un altro 1-1 tra la #Lazio e giallorossi:… -