"Ridateci il nostro ospedale, restituiteci i nostri posti letto e le nostre terapie intensive" (Di martedì 15 dicembre 2020) Gomierato riprende a questo punto una notizia emersa nel corso di una conferenza stampa tenutasi ieri a Montebelluna: 'Poi leggo oggi sui giornali che qualche politico dichiara che nella nostra ... Leggi su oggitreviso (Di martedì 15 dicembre 2020) Gomierato riprende a questo punto una notizia emersa nel corso di una conferenza stampa tenutasi ieri a Montebelluna: 'Poi leggo oggi sui giornali che qualche politico dichiara che nella nostra ...

CsSoldi : @MatteoDovellini Solo una televisione in malafede come @DAZN_IT non fa rivedere le immagini. Fallo su Vlaovic e man… - BottazziPepito : Pennivendoli social muti? Soprattutto quello che odia tanto la juve? Che vergogna, si sta lavando la coscienza il b… - Konteacavouria1 : @MZampedroni Potremmo però chiedete un baratto..uno scambio con le Libia. Ridateci i pescatori e noi vi diamo il no… - tomcast171 : RT @Terry1893621895: @GrandeFratello ADESSO BASTA IL REALITY SIAMO ANCHE NOI, PUBBLICO ITALIANO!! RIDATECI IL NOSTRO REALITY! #TELEVOTOTRUC… - semanthide3 : @SkyTG24 Se l'avesse detto nel nostro parlamento, sarebbe uscito lo striscione della Lega con scritto 'ridateci la… -

Ultime Notizie dalla rete : Ridateci nostro “Ridateci il nostro ospedale, restituiteci i nostri posti letto e le nostre terapie intensive” Oggi Treviso Genitori degli studenti dell’Emilia Romagna: “Abbonamenti ai mezzi pubblici inutilizzati per mesi, opportuno un rimborso parziale”

“Ridateci i soldi dei mesi in cui i nostri ragazzi non hanno preso i bus per andare a scuola”. La richiesta arriva dal Coordinamento dei presidenti di consiglio d’istituto di Bologna città metropolita ... “Basta didattica a distanza ridateci la nostra scuola”

Ci manca il rumore dell’autobus che arriva alla fermata. Ci manca vedere i nostri compagni sfogliare a caso pagine del libro, ... “Ridateci i soldi dei mesi in cui i nostri ragazzi non hanno preso i bus per andare a scuola”. La richiesta arriva dal Coordinamento dei presidenti di consiglio d’istituto di Bologna città metropolita ...Ci manca il rumore dell’autobus che arriva alla fermata. Ci manca vedere i nostri compagni sfogliare a caso pagine del libro, ...