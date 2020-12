"Perché non ti ho rotto i cog***". Mauro Corona pubblica il messaggio privato di Franco Di Mare: terremoto in Rai, gode la Berlinguer (Di martedì 15 dicembre 2020) Mauro Corona e Franco Di Mare, la storia infinita. A pochi minuti dalla messa in onda di CartaBianca, che vedrà Bianca Berlinguer tornare sugli schermi di Rai 3 nella puntata di martdì 15 dicembre ancora una volta senza il suo opinionista montanaro, lo scrittore friulano ha pubblicato un post su Facebook in cui parla ancora una volta del “vecchio lupo” Di Mare, colui che lo ha escluso dalla trasmissione adducendo a “decisione dei vertici dell'azienda”, gli stessi vertici che però gli hanno consentito di partecipare a Linea Bianca su Rai1 per promuovere il suo libro. Da allora è chiaro che si tratta di una questione personale, anche se il direttore di Rai3 non vuole ammetterlo. “Si professava amico e ancora lo afferma - ha scritto Corona - gli ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 dicembre 2020)Di, la storia infinita. A pochi minuti dalla messa in onda di CartaBianca, che vedrà Biancatornare sugli schermi di Rai 3 nella puntata di martdì 15 dicembre ancora una volta senza il suo opinionista montanaro, lo scrittore friulano hato un post su Facebook in cui parla ancora una volta del “vecchio lupo” Di, colui che lo ha escluso dalla trasmissione adducendo a “decisione dei vertici dell'azienda”, gli stessi vertici che però gli hanno consentito di partecipare a Linea Bianca su Rai1 per promuovere il suo libro. Da allora è chiaro che si tratta di una questione personale, anche se il direttore di Rai3 non vuole ammetterlo. “Si professava amico e ancora lo afferma - ha scritto- gli ...

