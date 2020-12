Monte Paschi | Giani | fusione con Unicredit si può stoppare

(Di martedì 15 dicembre 2020) Se il piano industriale Mps ha prospettive solide,è convinto di poter chiedere allo Stato di soprassedere almeno per un paio di anni alla cessione delle quote,

Se il piano industriale Mps ha prospettive solide, Giani è convinto di poter chiedere allo Stato di soprassedere almeno per un paio di anni alla cessione delle quote, ...FIRENZE. Se il piano industriale che sarà portato giovedì 17 dicembre in Cda del Monte dei Paschi «ha prospettive solide», allora «possiamo chiedere allo Stato di soprassedere per almeno un ...