Grande Fratello Vip Pierpaolo riceve una sorpresa dalla ex compagna Ariadna, la reazione di Elisabetta Gregoraci non si è fatta attendere (Di martedì 15 dicembre 2020) Le sorprese per i concorrenti della casa del Grande Fratello Vip sono sempre in agguato. Anche in questa puntata uno dei personaggi della casa ha ricevuto un messaggio davvero speciale, che ha commosso sia lui che il pubblico da casa. Stiamo parlando di Pierpaolo Pretelli, che ha incontrato Ariadna Romero, ex compagna dell’uomo e madre di suo figlio. Foto: Screenshot via GrandeFratello.mediaset.it Tra i due, nonostante la relazione sia ormai conclusa esistono troppi trascorsi e sicuramente molti non detti. Infatti Ariadna si è detta molto emozionata, nel dover incontrare il suo ex. Pierpaolo non aveva alcuna idea della persona che avrebbe incontrato e rimane completamente sorpreso dalla vista di ... Leggi su virali.video (Di martedì 15 dicembre 2020) Le sorprese per i concorrenti della casa delVip sono sempre in agguato. Anche in questa puntata uno dei personaggi della casa ha ricevuto un messaggio davvero speciale, che ha commosso sia lui che il pubblico da casa. Stiamo parlando diPretelli, che ha incontratoRomero, exdell’uomo e madre di suo figlio. Foto: Screenshot via.mediaset.it Tra i due, nonostante la relazione sia ormai conclusa esistono troppi trascorsi e sicuramente molti non detti. Infattisi è detta molto emozionata, nel dover incontrare il suo ex.non aveva alcuna idea della persona che avrebbe incontrato e rimane completamente sorpresovista di ...

trash_italiano : Ilary Blasi @ Grande Fratello Vip 6 ? OGNI RT È IMPORTANTE ? - trash_italiano : Alfonso Signorini risponde ai dubbi sul televoto del #GFVIP, ma qualcosa non torna - trash_italiano : #GFVIP: dopo gli spagnoli, arrivano anche i brasiliani a salvare Adua Del Vesco - infoitcultura : Perché Ginevra Lamborghini non parteciperà al Grande Fratello Vip 5? Alfonso Signorini svela il motivo - Mrsweasley2906 : RT @sweeetcreatureh: Ma io non potevo farmi i cazzi miei invece che iniziare a guardare il Grande Fratello? #GFVIP -