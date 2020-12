Firenze, cadaveri in valigia vicino a Sollicciano: spunta un tatuaggio. Ricerche con cani molecolari (Di martedì 15 dicembre 2020) Sono molte le ipotesi avanzate dagli investigatori sulle tre valigie con resti umani, ossia i cadaveri di un uomo e di una donna fatti a pezzi dopo l'uccisione, verosimilmente a coltellate, e abbandonati nel campo vicino al carcere di Sollicciano. Un tatuaggio sul corpo dell'uomo potrebbe aiutare a risalire all'identità. Ma le domande alle quali si tenta di dare risposte sono davvero tante Leggi su firenzepost (Di martedì 15 dicembre 2020) Sono molte le ipotesi avanzate dagli investigatori sulle tre valigie con resti umani, ossia idi un uomo e di una donna fatti a pezzi dopo l'uccisione, verosimilmente a coltellate, e abbandonati nel campoal carcere di. Unsul corpo dell'uomo potrebbe aiutare a risalire all'identità. Ma le domande alle quali si tenta di dare risposte sono davvero tante

Tg3web : Nei giorni scorsi a Firenze, vicino al carcere di Sollicciano, sono state scoperte due valigie con i resti del corp… - Notiziedi_it : L’orrore dei resti in valigia: si cercano altri cadaveri nei dintorni di Firenze - qn_lanazione : #Firenze, potrebbe essere di un 40enne albanese uno dei #cadaveri fatti a pezzi - Italia_Notizie : L'orrore dei resti in valigia: si cercano altri cadaveri nei dintorni di Firenze - FirenzePost : Firenze, cadaveri in valigia vicino a Sollicciano: spunta un tatuaggio. Ricerche con cani molecolari -