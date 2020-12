Fedez ha un problema col suo ego e finisce per rovinare anche la beneficenza che fa (di S. Lucarelli) (Di martedì 15 dicembre 2020) Partiamo da un presupposto. Io non credo che la beneficenza si debba fare in silenzio come principio insindacabile. Credo che la generosità, se condivisa, possa essere contagiosa, credo che organizzare (mettendoci la faccia) una raccolta fondi significhi non solo avere l’opportunità di raccogliere grandi cifre ma anche di sentirsi parte di un’azione, aggregare il bene, far sapere da che parte del mondo si sta. E in un momento storico in cui è pieno di gentaglia che urla, è giusto fare rumore anche dall’altro lato della barricata. Farsi sentire. E quindi no, non parto prevenuta né nei confronti di Fedez né nei confronti della beneficenza raccontata. La raccolta fondi sua e di Chiara Ferragni durante la pandemia mi è parsa una bella cosa, gestita bene, per dire (sul destinatario della cifra potrei ... Leggi su tpi (Di martedì 15 dicembre 2020) Partiamo da un presupposto. Io non credo che lasi debba fare in silenzio come principio insindacabile. Credo che la generosità, se condivisa, possa essere contagiosa, credo che organizzare (mettendoci la faccia) una raccolta fondi significhi non solo avere l’opportunità di raccogliere grandi cifre madi sentirsi parte di un’azione, aggregare il bene, far sapere da che parte del mondo si sta. E in un momento storico in cui è pieno di gentaglia che urla, è giusto fare rumoredall’altro lato della barricata. Farsi sentire. E quindi no, non parto prevenuta né nei confronti diné nei confronti dellaraccontata. La raccolta fondi sua e di Chiara Ferragni durante la pandemia mi è parsa una bella cosa, gestita bene, per dire (sul destinatario della cifra potrei ...

