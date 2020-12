Tuchel: «Non meritavamo di vincere, è un grosso passo indietro» – VIDEO (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il tecnico del PSG Thomas Tuchel non è per nulla contento della prestazione dei suoi giocatori contro il Lione. Un’amarezza sfogata in conferenza stampa Il tecnico del PSG Thomas Tuchel non è per nulla contento della prestazione dei suoi giocatori contro il Lione. Un’amarezza sfogata in conferenza stampa. Queste le sue parole. TANTI ERRORI – «E’ molto semplice, non eravamo preparati mentalmente ad affrontare questa gara. Ho visto una squadra stanca di testa. Abbiamo fatto tanti errori e non abbiamo mai trovato il giusto ritmo. Non abbiamo giocato con fiducia. Non eravamo concentrati e disciplinati. E’ un grosso passo indietro dall’ultima gara. Sono sorpreso, mi aspettavo una gara di livello più alto. Invece ho visto una partita di basso livello. Ma non solo per quanto riguarda noi, parlo ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il tecnico del PSG Thomasnon è per nulla contento della prestazione dei suoi giocatori contro il Lione. Un’amarezza sfogata in conferenza stampa Il tecnico del PSG Thomasnon è per nulla contento della prestazione dei suoi giocatori contro il Lione. Un’amarezza sfogata in conferenza stampa. Queste le sue parole. TANTI ERRORI – «E’ molto semplice, non eravamo preparati mentalmente ad affrontare questa gara. Ho visto una squadra stanca di testa. Abbiamo fatto tanti errori e non abbiamo mai trovato il giusto ritmo. Non abbiamo giocato con fiducia. Non eravamo concentrati e disciplinati. E’ undall’ultima gara. Sono sorpreso, mi aspettavo una gara di livello più alto. Invece ho visto una partita di basso livello. Ma non solo per quanto riguarda noi, parlo ...

Mediagol : PSG-Lione, la delusione di Tuchel: 'Non eravamo pronti per giocare questa partita. Mbappé fuori? C'era un motivo'… - CosimoBartoloni : #Tuchel: 'Ho visto una squadra stanca mentalmente'. E non è la prima volta che lo dice. Il calendario fitto condiz… - somethingleft : Il Lione a tratti dominante a Parigi in questo primo tempo. Continuo a non comprendere la mossa di Tuchel di insist… - CosimoBartoloni : @nadirsalv33 Esatto. Penso che Tuchel non debba aspettare ancora molto per metterlo. Sono in crisi evidente, deve c… - GuidoFedericoA1 : @InterCM16 Io Allegri. Un desiderio sarebbe Tuchel, ma sicuramente non para l'italiano. -