Sampdoria | Llorente è la priorità | ma spunta un piano B

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Laè alla ricerca di un attaccante per la seconda parte di stagione. L’obiettivo numero uno sembra essere FernandoLaè alla ricerca di un attaccante in vista della seconda parte di stagione, al fine di risolvere il “problema gol” che affligge il reparto offensivo tra infortuni e scarsa incisività. Laè Fernando, che andrà in scadenza di contratto a giugno 2021 e verrebbe ceduto a gennaio dal Napoli senza la richiesta di un indennizzo. L’alternativa allo spagnolo è Roberto Inglese. LEGGI I DETTAGLI SU SAMPNEWS24 Leggi su Calcionews24.com