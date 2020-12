Quando incontrai John Le Carré a Capri e parlammo di Balzac

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Se l’amore è il nome, lo è a maggior ragione il proprio nome. Il giorno in cui David Cornwall diventaLe, il grande scrittore morto a 89 anni l’altra notte per “una polmonite non legata al Covid”, è un lontano giorno del 1948., sbarcato a Berna per studiare la cultura tedesca a soli 17 anni fuggendo dall’Inghilterra, come fosse orfano di una madre che lo aveva abbandonato a 5 anni e di un padre magnifico millantatore dalle mille identità (e dai mille nomi...), cercò rifugio alla malinconia in una chiesa. E lì incontra come per caso una coppia di anziani inglesi. Vanno a prendere un tè. E una tazza via l’altra, quell’uomo e quella donna, che sono in realtà al servizio dell’intelligence di Sua Maestà Britannica, fanno riflettere il giovane David: il suo Paese ha bisogno di lui. Come sappiamo, è anzitutto la vita a ...