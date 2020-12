“Lei camminava con la gambe divaricate…”. Choc al Live Non è la D’Urso, viene fuori la verità sul fattaccio: “Era stata abusata”. Barbara D’Urso con le lacrime agli occhi (Di lunedì 14 dicembre 2020) Come abbiamo detto, durante l’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso, è successo un po’ di tutto. Ma la cosa che ha fatto più scalpore è senza dubbio la vicenda che ruota attorno all’imprenditore milionario Alberto Genovese, accusato di aver abusato di una 18 enne dopo averla drogata durante un party a casa sua a Milano. Vicenda che in queste ore, si fa ancora più inquietante. I magistrati stanno indagando a tutto campo e piano piano emergono altri dettagli raccapriccianti non solo relativi a quella notte. Altre vittime stanno iniziando a testimoniare e a denunciare. L’inchiesta si allarga coinvolgendo anche il braccio destro di Genovese, Daniele Leali, e l’ex fidanzata dell’imprenditore Sarah Borruso, che a quanto pare è stata diverse volte parte attiva nel circuire le vittime. Al programma ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 14 dicembre 2020) Come abbiamo detto, durante l’ultima puntata di– Non è la, è successo un po’ di tutto. Ma la cosa che ha fatto più scalpore è senza dubbio la vicenda che ruota attorno all’imprenditore milionario Alberto Genovese, accusato di aver abusato di una 18 enne dopo averla drogata durante un party a casa sua a Milano. Vicenda che in queste ore, si fa ancora più inquietante. I magistrati stanno indagando a tutto campo e piano piano emergono altri dettraccapriccianti non solo relativi a quella notte. Altre vittime stanno iniziando a testimoniare e a denunciare. L’inchiesta si allarga coinvolgendo anche il braccio destro di Genovese, Daniele Leali, e l’ex fidanzata dell’imprenditore Sarah Borruso, che a quanto pare èdiverse volte parte attiva nel circuire le vittime. Al programma ...

Italia_Notizie : Caso Genovese, la testimonianza agghiacciante di Kristina dalla D’Urso: “Lei camminava a gambe divaricate, non ha v… - clikservernet : Caso Genovese, la testimonianza agghiacciante di Kristina dalla D’Urso: “Lei camminava a gambe divaricate, non ha v… - Noovyis : (Caso Genovese, la testimonianza agghiacciante di Kristina dalla D’Urso: “Lei camminava a gambe divaricate, non ha… - zazoomblog : Caso Genovese la testimonianza agghiacciante di Kristina dalla D’Urso: “Lei camminava a gambe divaricate non ha vol… - sharunasbresson : @MRacinic @pecoraro_fr sì, lo posso capire. il mio 'trauma' cinematografico infantile, un trauma che si è tradotto… -