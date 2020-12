GF Vip | mistero Ginevra Lamborghini | dovrebbe entrare ma è in vacanza

Leggi su dilei

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Ormai diversi giorni fa Alfonso Signorini ha annunciato i nomi dei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip, cheronella Casa entro la fine di dicembre. Tra questi spicca, la sorella di Elettra, che sarebbe pronta ad una nuova avventura: tuttavia il suo ingresso sembra ora essere a rischio. Facciamo in passo indietro. Nelle scorse settimane, Signorini ha rivelato agli inquilini del GF Vip la grande sorpresa di quest’anno: il reality show si protrarrà fino a metà febbraio 2021, quindi i “vipponi” trascorreranno le feste di Natale e Capodanno all’interno della Casa più spiata d’Italia. Naturalmente, in vista di altri due mesi in compagnia della trasmissione di Canale 5, la produzione ha dovuto apportare alcune modifiche – in particolare per quel che riguarda il cast. Si sono così ...