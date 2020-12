GELO russo è determinante per un Inverno dal freddo Record

Leggi su meteogiornale

(Di lunedì 14 dicembre 2020)della Siberia ha un ruolo primario nei rigidi inverni.Tanti, tantissimi appassionati del meteo arrivato dicembre sperano nel super. Se non super, visto che qui da noi è difficile sperare in certe situazioni, avere un “normal one” sarebbe già un risultato epico. Viste le premesse, con un dicembre che sembra voler seguire – sinora lo ha fatto – una strada totalmente opposto ad appena un anno fa, perché non sperare in qualcosa di buono? E’ vero, per sperare in determinati eventi dobbiamo fare i conti con quanto sta avvenendo e avverrà nei piani più alti dell’atmosfera. In stratosfera, infatti, il Vortice Polare ha sempre le “solite” caratteristiche di 12 mesi or sono: è fortissimo. Attenzione però, perché quest’anno stanno succedendo anche altre cose. In un paio di articoli di una settimana fa abbiamo menzionato ...