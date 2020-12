Felice Accrocca entra a far parte della Congregazione delle Cause dei Santi (Di lunedì 14 dicembre 2020) L’arcivescovo di Benevento, Felice Accrocca, sarà tra i membri della Congregazione delle Cause dei Santi. La nomina per il pastore della Chiesa sannita è arrivata da Papa Francesco. Nella Congregazione c’è anche un altro campano, Filippo Iannone. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 14 dicembre 2020) L’arcivescovo di Benevento,, sarà tra i membridei. La nomina per il pastoreChiesa sannita è arrivata da Papa Francesco. Nellac’è anche un altro campano, Filippo Iannone. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

LaNotPontina : Il corese Mons. Felice Accrocca, arcivescovo metropolita di Benevento, è stato nominato dal Santo Padre membro dell… - LaNotPontina : Il corese Mons. Felice Accrocca, arcivescovo metropolita di Benevento, è stato nominato dal Santo Padre membro dell… - joselitacapponi : RT @LatinaQTW: Cori, Monsignor Felice Accrocca componente della Congregazione delle Cause dei Santi - LatinaQTW : Cori, Monsignor Felice Accrocca componente della Congregazione delle Cause dei Santi - agoralazio : Il corese Mons. Felice Accrocca membro della Congregazione delle Cause dei Santi. Gli auguri dell’amministrazione e… -