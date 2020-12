Cyberpunk 2077: inizia il rimborso da parte di CD Project? (Di lunedì 14 dicembre 2020) Cyberpunk 2077 sviluppato da CD Project RED, già famosa per la saga di “The Witcher” è sicuramente uno dei titoli più attesi da tutti i gamer. Basti pensare che solo su PC ha infranto ogni record di preordini arrivando a 8 milioni. Dopo alcuni rinvii è finalmente uscito il 10 dicembre 2020, ma sembra che per la società Polacca i guai siano appena iniziati. Ebbene si, perché se è vero che su PC il gioco non sta avendo grossi problemi, per le console, specialmente quelle old gen (PS4 e X-Box One) il gioco sembrerebbe ingiocabile. I problemi sono molteplici: Cali di frame rate imbarazzanti, risoluzione delle immagine molto bassa, missioni interrotte, problemi di interfaccia e in alcuni casi anche arresti anomali. Infatti il titolo su una Playstation 4 standard non supera i 720p e scende fino a 15 fotogrammi al ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 14 dicembre 2020)sviluppato da CDRED, già famosa per la saga di “The Witcher” è sicuramente uno dei titoli più attesi da tutti i gamer. Basti pensare che solo su PC ha infranto ogni record di preordini arrivando a 8 milioni. Dopo alcuni rinvii è finalmente uscito il 10 dicembre 2020, ma sembra che per la società Polacca i guai siano appenati. Ebbene si, perché se è vero che su PC il gioco non sta avendo grossi problemi, per le console, specialmente quelle old gen (PS4 e X-Box One) il gioco sembrerebbe ingiocabile. I problemi sono molteplici: Cali di frame rate imbarazzanti, risoluzione delle immagine molto bassa, missioni interrotte, problemi di interfaccia e in alcuni casi anche arresti anomali. Infatti il titolo su una Playstation 4 standard non supera i 720p e scende fino a 15 fotogrammi al ...

KotaWorld3 : Cyberpunk 2077: ennesima lettera di scuse e rimborsi anche per le versioni fisiche #Cyberpunk2077 #CP77… - Multiplayerit : Classifica UK, Cyberpunk 2077 in vetta: è il secondo miglior lancio del 2020 - MansardaPodcast : Una serie di patch per #ps4 e #Xbox arrivera' il prossimo anno per fixare i bug di #Cyberpunk2077 Daje che per il 2… - Stay_Nerd : Bufera su Cyberpunk 2077: le scuse di CD Projekt RED, in arrivo rimborsi - androidworldit : La stessa CD Projekt Red ha deciso di scrivere ai suoi utenti in merito alla questione. Voi come vi siete trovati?… -