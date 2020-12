Conte “La Manovra sarà fortemente espansiva” (Di lunedì 14 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “La Manovra economica del 2021 sarà fortemente espansiva, una riduzione più rapida del deficit di bilancio in questa fase, rischierebbe di compromettere la ripresa, Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo al “Rome Investment Forum 2020”. “E’ fondamentale tornare ad assicurare al nostro paese una mobilità sociale – ha aggiunto -, impedire che nascano nuove e più profonde diseguaglianze. La riforma fiscale, a partire da quella dell’Irpef dovrà garantire maggiore equità, la riforma della pubblica amministrazione avrà come obiettivo di rendere l’amministrazione pubblica efficiente, a servizio di cittadini e imprese”.“Nel 2020 dopo le due ondate della pandemia la sfida che abbiamo di fronte non è più soltanto quella, pur prioritaria, di liberare le potenzialità inespresse ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 14 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Laeconomica del 2021espansiva, una riduzione più rapida del deficit di bilancio in questa fase, rischierebbe di compromettere la ripresa, Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe, intervenendo al “Rome Investment Forum 2020”. “E’ fondamentale tornare ad assicurare al nostro paese una mobilità sociale – ha aggiunto -, impedire che nascano nuove e più profonde diseguaglianze. La riforma fiscale, a partire da quella dell’Irpef dovrà garantire maggiore equità, la riforma della pubblica amministrazione avrà come obiettivo di rendere l’amministrazione pubblica efficiente, a servizio di cittadini e imprese”.“Nel 2020 dopo le due ondate della pandemia la sfida che abbiamo di fronte non è più soltanto quella, pur prioritaria, di liberare le potenzialità inespresse ...

