Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2020 ore 08 | 30

(Di domenica 13 dicembre 2020)DEL 13 DICEMBREORE 8.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA, DOVE AL MOMENTO NON SI SEGNALANO CRITICITA’; PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA-ANCONA, A CAUSA DI GUASTO TECNICO ALLA LINEA LA CIRCONE E’ FORTEMENTE RALLENTATA; RITARDI FINO A 90 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO; CHIUDIAMO CON IL TRASPORTO MARITTIMO: A CAUSA DI PROBLEMA TECNICO, DOMANI 14 DICEMBRE LE CORSE DELL’UNITA’ VELOCE FORMIA-PONZA DELLE 8.30 E PONZA-FORMIA DELLE 14.30 VERRANNO EFFETTUATE DALLA NAVE TETIDE INVECE CHE DALLA NAVE SAN FRANCESCO. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da ...