Una Vita, anticipazioni 14 dicembre: Emilio svela la verità a Cinta e chiede aiuto a José

Una Vita, anticipazioni 14 dicembre: cos'accadrà lunedì? Protagoniste saranno le famiglie Palacios, Pasamar e Dominguez.

Servante farà un regalo a Fabiana, ma lei non accetterà

L'uomo vorrà donarle altre "peintas" (pettini per capelli, di quelli di usa lei): saranno di tartaruga, perciò di un certo pregio. Proprio per questo motivo la donna non se la sentirà di accettarle.

Continua la tensione in Casa Palacios

Non si placheranno i litigi tra Carmen e la nuora Lolita (classici i litigi tra suocera e nuora!) e di conseguenza nemmeno quelli tra Ramòn ed Antonito. Uno accusa la moglie dell'altro della situazione che si è venuta a creare e padre e figlio saranno sempre più lontani. Tra quanto vedremo la famiglia riconciliarsi (perché comunque precedenti spoiler ci hanno già detto che succederà)?

