Traffico Roma del 13-12-2020 ore 17 | 30

(Di domenica 13 dicembre 2020) LuceverdeBuonasera ancora Buona domenica dalla redazione Studio Stefano Baiocchi incidente sulla Flaminia all’altezza del Bivio per Sacrofano brevi Code in direzionerestano in colonna 20 sulla Salaria per una riduzione di carreggiata tra via Cortona via a Gaiole in Chianti in direzione del centro incidente in Viale Ionio in corrispondenza di via Ettoregnoli la zona Naturalmente quella di inevitabili le ripercussioni per le conseguenze di un incidente si è resa necessaria la chiusura di via delle Spighe 3 a via dei Pioppi e via della Bella Villa in corso i rilievi da parte della polizia locale incidente code anche sulla Cristoforo Colombo all’incrocio con via del Canale della Lingua in direzione di Ostia spostamenti concentrati in queste ore soprattutto al centro ea ridosso delle aree commerciali decisamente trafficati ...