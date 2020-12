Torino, fiducia a Giampaolo. Squadra in ritiro (Di domenica 13 dicembre 2020) Dopo la sconfitta interna contro l’Udinese per 2-3, il Torino andrà in ritiro: lo ha annunciato il presidente Urbano Cairo, confermando, al momento, la fiducia al tecnico Marco Giampaolo. fiducia a tempo, ovviamente. Il prossimo impegno dei granata, giovedì contro la Roma, sarà molto delicato per il futuro del tecnico. In ogni caso, Giampaolo, da qui a Natale, si giocherà il suo futuro per la permanenza della panchina granata. Foto: Twitter Torino L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 13 dicembre 2020) Dopo la sconfitta interna contro l’Udinese per 2-3, ilandrà in: lo ha annunciato il presidente Urbano Cairo, confermando, al momento, laal tecnico Marcoa tempo, ovviamente. Il prossimo impegno dei granata, giovedì contro la Roma, sarà molto delicato per il futuro del tecnico. In ogni caso,, da qui a Natale, si giocherà il suo futuro per la permanenza della panchina granata. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

