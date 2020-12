Sky: “La rottura tra Gasperini e Gomez è stata molto forte. Il Papu verso l’addio all’Atalanta” (Di domenica 13 dicembre 2020) Nello studio Sky si discute di Atalanta e soprattutto della rottura tra Gasperini e il Papu Gomez. Gianluca Di Marzio dichiara: “Su Gomez c’è stata una rottura molto forte con Gasperini, poi ricomposta per la Champions. La panchina di oggi è una scelta che fa presagire la partenza a gennaio dall’Atalanta. Ha un ingaggio importante, l’età non è più quella di una volta. Bisogna capire se vorrà abbassare le sue pretese e dove avrà voglia di giocare, se vorrà restare in Serie A o andare verso gli Emirati che lo avevano già corteggiato in passato”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 13 dicembre 2020) Nello studio Sky si discute di Atalanta e soprattutto dellatrae il. Gianluca Di Marzio dichiara: “Suc’èunacon, poi ricomposta per la Champions. La panchina di oggi è una scelta che fa presagire la partenza a gennaio dall’Atalanta. Ha un ingaggio importante, l’età non è più quella di una volta. Bisogna capire se vorrà abbassare le sue pretese e dove avrà voglia di giocare, se vorrà restare in Serie A o andaregli Emirati che lo avevano già corteggiato in passato”. L'articolo ilNapolista.

XFactor_Italia : Arriverà la fine ma non sarà la fine... ?? Non ci siamo ancora ripresi dal feat. tra @MarroneEmma e @BlindPsg! ?? - borghi_claudio : Mamma che vergogna di maio a sky... che vergogna... non si vota per accedere al mes ma per la relazione del presidente - SkySportF1 : ??????? Verstappen mantiene la vetta e scappa (giro 7/55 ??) ? Ferrari in lotta tra di loro dietro le Renault Il LIVE… - SkySport : Genoa-Juventus, dove vedere la partita in tv: gli orari #SkySerieA #SerieA #SkySport #GenoaJuve #Genoa #Juventus - Cucciolina96251 : RT @NonSoloJuve: ??”Io e Messi abbiamo condiviso gli ultimi 14 anni della nostra vita, è sempre bellissimo affrontarlo. È ovvio che la gente… -

Ultime Notizie dalla rete : Sky “La Case, costruzioni & Co. Il futuro è il legno Yahoo Notizie