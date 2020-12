Scrivo a voi ragazzi parlando a me stessa. (Di domenica 13 dicembre 2020) Cerimonia di Consegna delle Civiche Benemerenze (Ambrogino d’Oro) a Suor Anna Monia Alfieri Riascoltando le ragioni di questa benemerenza penso ai giovani e vorrei incoraggiarli verso il bene, la gratuità, la giustizia. Carissimi ragazzi, è difficile servire un grande ideale in modo libero e gratuito perchè a volte siamo talmente schiavi del pregiudizio che ci viene la tentazione di dire: “Ma no, gli ideali sono finti, sono un imbroglio”… Si faceva proprio così nei confronti dei nostri eroi Borsellino e Falcone insinuando il dubbio che – dedicandosi a perseguire la mafia – in fondo cercavano di affermare il proprio ego, modalità sceriffi a favore di telecamera, e che il loro modo di fare spaventava la gente, che sarebbe stato più opportuno dedicarsi alle pendenze giudiziarie e abbandonare l’idea del maxi processo… ecc. ecc… Eppure fu la loro caparbia generosità ... Leggi su formiche (Di domenica 13 dicembre 2020) Cerimonia di Consegna delle Civiche Benemerenze (Ambrogino d’Oro) a Suor Anna Monia Alfieri Riascoltando le ragioni di questa benemerenza penso ai giovani e vorrei incoraggiarli verso il bene, la gratuità, la giustizia. Carissimi, è difficile servire un grande ideale in modo libero e gratuito perchè a volte siamo talmente schiavi del pregiudizio che ci viene la tentazione di dire: “Ma no, gli ideali sono finti, sono un imbroglio”… Si faceva proprio così nei confronti dei nostri eroi Borsellino e Falcone insinuando il dubbio che – dedicandosi a perseguire la mafia – in fondo cercavano di affermare il proprio ego, modalità sceriffi a favore di telecamera, e che il loro modo di fare spaventava la gente, che sarebbe stato più opportuno dedicarsi alle pendenze giudiziarie e abbandonare l’idea del maxi processo… ecc. ecc… Eppure fu la loro caparbia generosità ...

