Regalò droga alla fidanzata per i 18 anni: va in overdose ma lui si salva (Di domenica 13 dicembre 2020) E' l'unico indagato per la morte di Maria Chiara, avvenuta il 10 ottobre scorso, probabilmente per l'assunzione di stupefacenti. E' stato abbandonato davanti all'ospedale. Disse di aver "regalato" una dose di eroina alla sua fidanzata per il suo compleanno. Ora Francesco, ventunenne di Amelia, è ricoverato presso l'ospedale Santa Maria di Terni. Grave ma fuori pericolo. Nella notte tra venerdì e sabato, il ragazzo era stato abbandonato davanti al nosocomio della città di Amelia, dove vive, in evidente stato di overdose. Immediatamente soccorso e rianimato, è stato successivamente trasferito nel presidio sanitario ternano. Fuori pericolo, ora toccherà agli inquirenti capire cosa è accaduto. Dopo un primo esame, sembra che il giovane avesse assunto un mix di sostanze stupefacenti e Xanax. Non è chiaro, però, chi lo ...

