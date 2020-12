Novara | mezzo spargisale finisce in un canale | una vittima e un ferito

repubblica : Novara, mezzo spargisale esce di strada e si ribalta: operaio muore sotto gli occhi del figlio - LaStampa : Pier Angelo Lavarini, 50 anni, era sul mezzo con il figlio che si è salvato. L’incidente a Nebbiuno. - Piergiulio58 : Novara, mezzo spargisale esce di strada e si ribalta: operaio muore sotto gli occhi del figlio - la Repubblica - giuvaggio : RT @repubblica: Novara, mezzo spargisale esce di strada e si ribalta: operaio muore sotto gli occhi del figlio [aggiornamento delle 20:12]… - repubblica : Novara, mezzo spargisale esce di strada e si ribalta: operaio muore sotto gli occhi del figlio [aggiornamento delle… -

Un incidente ha coinvolto un mezzo spargisale a Nebbiuno, in provincia di Novara, causando una vittima e un ferito ...Un uomo è morto e il figlio è rimasto ferito in un incidente a Nebbiuno, in provincia di Novara. Erano a bordo di un mezzo spargisale che, per cause in corso di accertamento, è finito in un canale. L' ...