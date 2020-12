Messa in tv domenica 13 dicembre su Rai Uno: canale, orari e streaming (Di domenica 13 dicembre 2020) Il programma della Santa Messa su Rai Uno per domenica 13 dicembre. A causa dell’emergenza coronavirus, nonostante la riapertura delle chiese, gli ingressi saranno limitati in modo da poter mantenere le distanze di sicurezza. La Santa Messa verrà trasMessa in diretta. Su Rai Uno la Messa andrà in onda alle ore 10:50. Alle ore 12, invece, Papa Francesco reciterà l’Angelus da Piazza San Pietro. Sarà possibile seguire la celebrazione anche in streaming su Rai Play. IL PROGRAMMA 10:50 – Santa Messa 12:00 – Angelus SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 13 dicembre 2020) Il programma della Santasu Rai Uno per13. A causa dell’emergenza coronavirus, nonostante la riapertura delle chiese, gli ingressi saranno limitati in modo da poter mantenere le distanze di sicurezza. La Santaverrà trasin diretta. Su Rai Uno laandrà in onda alle ore 10:50. Alle ore 12, invece, Papa Francesco reciterà l’Angelus da Piazza San Pietro. Sarà possibile seguire la celebrazione anche insu Rai Play. IL PROGRAMMA 10:50 – Santa12:00 – Angelus SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Messa domenica Le Messe in diretta tv e social di domenica 13 dicembre Avvenire Torino, la domenica in giallo regala il tutto esaurito nei ristoranti

I telefoni squillano senza sosta e le agende si riempiono in fretta: il pranzo della domenica è il termometro della voglia diffusa di tornare al ristorante. Molti locali sono pieni o quasi, nonostante ...

Scuola: 'lezioni carbonare' e mobilitazioni in varie città

