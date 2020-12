LIVE Biathlon, Staffetta maschile Hochfilzen in DIRETTA: tocca ad Hofer, in quattro davanti (Di domenica 13 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.24 Hofer recupera qualcosa nel primo giro sugli sci, è 17° a 52?5 dalla vetta. 14.20 Norvegia in testa al primo cambio, ora c’è Dale. Hofer riceve il cambio da Bionaz in 18ma posizione a 1’01?3. 14.18 Dopo 6.4 km si è formato un gruppo di 6 Paesi con Finlandia, Norvegia, Russia, Germania, Francia e Svezia. 14.14 Bionaz manca un bersaglio, giro di penalità per l’Italia che esce 23ma ad 1? dalla vetta dopo il secondo poligono. 14.12 Allungano i primi 5, mentre Bionaz è il primo degli inseguitori a 10? all’ingresso nel secondo poligono. 14.10 Dopo 3.6 km Bionaz è undicesimo a 9?4 dalla vetta, sempre con Laegreid che detta il ritmo. 14.07 Bionaz utilizza una ricarica ed esce in coda al gruppo, in 16ma posizione, a 12?4 dalla Norvegia, che guida con Laegreid. 14.05 Si infittisce ... Leggi su oasport (Di domenica 13 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.24recupera qualcosa nel primo giro sugli sci, è 17° a 52?5 dalla vetta. 14.20 Norvegia in testa al primo cambio, ora c’è Dale.riceve il cambio da Bionaz in 18ma posizione a 1’01?3. 14.18 Dopo 6.4 km si è formato un gruppo di 6 Paesi con Finlandia, Norvegia, Russia, Germania, Francia e Svezia. 14.14 Bionaz manca un bersaglio, giro di penalità per l’Italia che esce 23ma ad 1? dalla vetta dopo il secondo poligono. 14.12 Allungano i primi 5, mentre Bionaz è il primo degli inseguitori a 10? all’ingresso nel secondo poligono. 14.10 Dopo 3.6 km Bionaz è undicesimo a 9?4 dalla vetta, sempre con Laegreid che detta il ritmo. 14.07 Bionaz utilizza una ricarica ed esce in coda al gruppo, in 16ma posizione, a 12?4 dalla Norvegia, che guida con Laegreid. 14.05 Si infittisce ...

