Libia | FdI chiede a sindaco Milano cittadinanza onoraria per pescatori Mazara

Milano, 13 dic. (Adnkronos) - FdI chiede al sindaco di Milano Giuseppe Sala di conferire la cittadinanza onoraria ai 18 pescatori di Mazara, e che venga esposto a Palazzo Marino uno striscione che ne reclami l'immediata liberazione. Questa ed altre iniziative saranno presentate alla stampa domani, lunedì 14 dicembre, alle ore 11.30 nella sede milanese del partito in corso Buenos Aires 15 a Milano. Interverranno gli esponenti di Fratelli d'Italia Daniela Santanchè coordinatore Regionale Lombardia, Stefano Maullu coordinatore Città di Milano, il capogruppo a Palazzo Marino Andrea Mascaretti, parlamentari, europarlamentari e dirigenti di FdI, si legge nella nota.

