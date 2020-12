Inter, Marotta: «Nessun obbligo di Scudetto, differenza con le altre grandi» (Di domenica 13 dicembre 2020) Beppe Marotta allontana le voci che vorrebbero l’Inter obbligata a vincere lo Scudetto. Ecco le dichiarazioni dell’amministratore delegato Beppe Marotta allontana le voci di obbligo Scudetto per l’Inter, dopo l’eliminazione dalla Champions. Le sue parole a DAZN. STAGIONE POSITIVA SOLO CON LO Scudetto – «No, questo è un ciclo che è iniziato lo scorso anno. Dico che tutto è migliorabile, c’è amarezza e delusione per essere usciti dalla Champions e caratterizza la società e tutti i tifosi. Quando parlate di costruzione io lo rifiuto, stiamo migliorando e quando si è eliminati da una competizione vuol dire che c’è una differenza con le altre squadre. Questo anno e mezzo è stato importante, ci sono stati segnali di crescita ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 13 dicembre 2020) Beppeallontana le voci che vorrebbero l’obbligata a vincere lo. Ecco le dichiarazioni dell’amministratore delegato Beppeallontana le voci diper l’, dopo l’eliminazione dalla Champions. Le sue parole a DAZN. STAGIONE POSITIVA SOLO CON LO– «No, questo è un ciclo che è iniziato lo scorso anno. Dico che tutto è migliorabile, c’è amarezza e delusione per essere usciti dalla Champions e caratterizza la società e tutti i tifosi. Quando parlate di costruzione io lo rifiuto, stiamo migliorando e quando si è eliminati da una competizione vuol dire che c’è unacon lesquadre. Questo anno e mezzo è stato importante, ci sono stati segnali di crescita ...

