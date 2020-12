Grindr: gli utenti hanno scelto le più belle canzoni pop del 2020 (Di domenica 13 dicembre 2020) Mentre i lettori di Biccy stanno ancora votando per eleggere il meglio del pop e della tv di questo 2020 (i risultati quest’anno arriveranno in un modo davvero speciale), gli utenti di Grindr hanno già fatto la loro scelta. I frequentatori della nota app di incontri hanno incoronato The Crown, RuPaul’s Drag Race 12 e Tiger King come migliori show degli ultimi 12 mesi. In 10.000 hanno anche decretato quali sono le canzoni più belle dell’anno e non posso che essere d’accordo sul primo posto. Medaglia d’oro per il duetto dell’anno, quello tra Lady Gaga e Ariana Grande, che hanno sfornato una delle poche vere hit pop del 2020, Rain On Me. Secondo posto per WAP di Cardi B ft Megan Thee Stallion e medaglia di bronzo per Dua ... Leggi su biccy (Di domenica 13 dicembre 2020) Mentre i lettori di Biccy stanno ancora votando per eleggere il meglio del pop e della tv di questo(i risultati quest’anno arriveranno in un modo davvero speciale), glidigià fatto la loro scelta. I frequentatori della nota app di incontriincoronato The Crown, RuPaul’s Drag Race 12 e Tiger King come migliori show degli ultimi 12 mesi. In 10.000anche decretato quali sono lepiùdell’anno e non posso che essere d’accordo sul primo posto. Medaglia d’oro per il duetto dell’anno, quello tra Lady Gaga e Ariana Grande, chesfornato una delle poche vere hit pop del, Rain On Me. Secondo posto per WAP di Cardi B ft Megan Thee Stallion e medaglia di bronzo per Dua ...

StraNotizie : Grindr: gli utenti hanno scelto le più belle canzoni pop del 2020 - LMonstersITA : Rain On Me è la canzone dell’anno secondo gli utenti di Grindr! - Prossen : @AndrewRm Io ho smesso di frequentare Grindr dopo che uno mi ha chiesto se gli sputavo in bocca, l’avevano già fatt… - newpaleflesh : Bho su grindr se gli dici di no ti dicono che te la tiri ok allora me la tiro tantissimo - benzaaldeide : ricordando quando ho creato un profilo falso su grindr usando le foto di che guevara e un sacco di ragazzi mi hanno… -

Ultime Notizie dalla rete : Grindr gli Oltre il binarismo di genere: tra libri, fumetti, serie tv e dating app Il Libraio Attenzione: importanti app Android affette da una pericolosa vulnerabilità

Secondo quanto reso noto da alcune security house, una pericolosa vulnerabilità esistente da almeno 8 mesi, pur sanata da Google, affliggerebbe ancora alcune utilizzatissime app androidiane non adegua ...

Famose applicazioni Android mettono a rischio milioni di utenti: che c’è da sapere

Numerose applicazioni Android, tra cui Moovit, Edge, XRecorder, Viber e Booking, nascondono una vecchia vulnerabilità nella libreria Play Core di Google e mettono a rischio centinaia di milioni di ute ...

Secondo quanto reso noto da alcune security house, una pericolosa vulnerabilità esistente da almeno 8 mesi, pur sanata da Google, affliggerebbe ancora alcune utilizzatissime app androidiane non adegua ...Numerose applicazioni Android, tra cui Moovit, Edge, XRecorder, Viber e Booking, nascondono una vecchia vulnerabilità nella libreria Play Core di Google e mettono a rischio centinaia di milioni di ute ...