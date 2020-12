Franco Di Mare “C’è un codice etico in Rai, Corona non può tornare” ma Rai 1 ospita Corona a Linea Bianca (Di domenica 13 dicembre 2020) La questione Mauro Corona è ancora in piena forza e tutte le parti, Corona, Di Mare, Bianca Berlinguer e Striscia che ha più volte sottoLineato quanto in Rai si usino un peso e due misure, stanno ancora tenendo banco . Bianca Berlinguer non smette di rilasciare interviste nonostante il direttore di rete Franco Di Mare l’abbia invitata a non farlo e ha addirittura riferito la questione in Commissione di vigilanza, Corona che ha mandato anche un messaggio a Franco Di Mare e Striscia continua ad evidenziare la poca coerenza che c’è in Rai. Mauro Corona a Franco Di Mare: “Non mi ... Leggi su baritalianews (Di domenica 13 dicembre 2020) La questione Mauroè ancora in piena forza e tutte le parti,, DiBerlinguer e Striscia che ha più volte sottoto quanto in Rai si usino un peso e due misure, stanno ancora tenendo banco .Berlinguer non smette di rilasciare interviste nonostante il direttore di reteDil’abbia invitata a non farlo e ha addirittura riferito la questione in Commissione di vigilanza,che ha mandato anche un messaggio aDie Striscia continua ad evidenziare la poca coerenza che c’è in Rai. MauroDi: “Non mi ...

