"Così Conte e M5s si sono impiccati con le loro mani": Gregoretti, l'analisi di Pietro Senaldi (Di domenica 13 dicembre 2020) I processi contro Salvini per sequestro di persona si stanno rivelando un autogol per il governo e per la maggioranza giallorossa. In due anni e mezzo passati a Palazzo Chigi, di una cosa poteva vantarsi Conte di fronte agli italiani: essere stato una buona spalla per il leader leghista e non averne ostacolato la politica in tema di immigrazione e sicurezza quando questi era ministro dell'Interno. Invece, per vendetta, odio e miopia, il premier e i suoi alleati grillini hanno rinnegato i propri, scarsi, meriti pur di danneggiare l'ex alleato. Quando Matteo era ancora al Viminale, M5S lo salvò con un voto parlamentare dal processo Diciotti, la nave della Guardia Costiera sulla quale il Viminale trattenne per due settimane oltre un centinaio di clandestini. Caduto il governo, i cinquestelle, tra battimani, olé belluini e tappi di ...

