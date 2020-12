Andrea Bocelli: ecco il figlio Matteo, bellissimo modello e cantante (Di domenica 13 dicembre 2020) Matteo Bocelli è il figlio del celebre Andrea: come il padre anche lui canta, ma fa anche il modello e ha già un nutrito gruppo di fan che ne apprezza le qualità estetiche. Un giovane promettente e pieno di talento: è Matteo Bocelli, figlio di Andrea. I due hanno duettato insieme durante una serata della 69esima L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 13 dicembre 2020)è ildel celebre: come il padre anche lui canta, ma fa anche ile ha già un nutrito gruppo di fan che ne apprezza le qualità estetiche. Un giovane promettente e pieno di talento: èdi. I due hanno duettato insieme durante una serata della 69esima L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

