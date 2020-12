Uomini e Donne Oggi: Maurizio ha svelato i retroscena (Di sabato 12 dicembre 2020) Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda Oggi abbiamo scoperto una serie di altarini che ci hanno fatto aprire gli occhi sulla verità di alcuni comportamenti assunti dalle pretendenti del programma. In particolare nell’occhio del ciclone finiranno Gemma e Valentina, ma cosa hanno combinato? Uomini e Donne Oggi: Armando accusato da Aurora La puntata si apre con Armando che viene accusato duramente da Aurora in merito al suo doppio fine che lo porta a partecipare al programma. Secondo la donna lì non è in quel contesto per cercare l’amore, bensì per ottenere un pò di visibilità perchè non è possibile che sta sempre in mezzo a tutti i possibili conflitti che si innescano in trasmissione. Armando si difende e dice che non può interpretare sulla base deisuoi pregiudizi le sue ... Leggi su anticipazioni (Di sabato 12 dicembre 2020) Nella puntata diandata in ondaabbiamo scoperto una serie di altarini che ci hanno fatto aprire gli occhi sulla verità di alcuni comportamenti assunti dalle pretendenti del programma. In particolare nell’occhio del ciclone finiranno Gemma e Valentina, ma cosa hanno combinato?: Armando accusato da Aurora La puntata si apre con Armando che viene accusato duramente da Aurora in merito al suo doppio fine che lo porta a partecipare al programma. Secondo la donna lì non è in quel contesto per cercare l’amore, bensì per ottenere un pò di visibilità perchè non è possibile che sta sempre in mezzo a tutti i possibili conflitti che si innescano in trasmissione. Armando si difende e dice che non può interpretare sulla base deisuoi pregiudizi le sue ...

paolaturci : Gli uomini che violentano, uccidono le donne sono tutti malati ed è giusto che vengano curati ma devono pagare per… - lauraboldrini : Madalina e Jessica sono state uccise venerdì da chi avrebbe dovuto amarle. Due donne morte in un solo giorno. Ieri… - Pontifex_it : Voglio essere vicino a tutti i medici e gli infermieri in questo momento in cui la pandemia ci chiama ad essere vic… - i_pittore : RT @stefany5961: Donne, non siete un centro riabilitativo per uomini cresciuti male. Non è un vostro dovere quello di aggiustarli, cambiarl… - Floflo492 : RT @paolaturci: Gli uomini che violentano, uccidono le donne sono tutti malati ed è giusto che vengano curati ma devono pagare per quello c… -