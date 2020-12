Traffico Roma del 12-12-2020 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 12 dicembre 2020) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Studio Stefano Baiocchilì al momento in queste ore sulla rete viaria cittadina nessuna segnalazione sul Raccordo Anulare né sulle altre autostrade polizia locale Ci segnala un incidente avvenuto in via di Tor Bella Monaca all’altezza della Casilina la zona quella di Torre Gaia possibili disagi raccomandiamo le dovute attenzioni altro incidente a Settecamini in via Belli a ridosso di via di Casal Bianco disagi tutto sommato contenuti sulla Flaminia bravi code per una riduzione di carreggiata all’altezza di via dei Due Ponti in direzione del centro anche questa notte la galleria Giovanni XXIII resterà chiusa per lavori a partire dalle ore 22 tra lo stadio Olimpico è via della Pineta Sacchetti nelle due direzioni deviazioni possibili Invia con un pezzo via Trionfale in via della Camilluccia il termine ...